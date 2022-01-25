Россия не создала ни одного ударного группирования, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину – Резников

Резников подчеркнул, что "не оценивает высоко" сценарий возможного вторжения РФ в Украину 20 февраля Фото: rada.gov.ua

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на сегодняшний день фактаж, который мы наблюдаем по данным нашей разведки, фактаж, который наблюдают разведки наших стран-партнеров приблизительно подобен той же ситуации, которая была весной прошлого года, перед Пасхой. Потому сегодня, по состоянию на этот момент не создано ни одного ударного группирования Вооруженными силами РФ, что бы свидетельствовало о том, что завтра они пойдут в наступление", – сказал глава Минобороны Украины.

Резников отметил, что "рискованные сценарии есть, они возможны с точки зрения вероятности в будущем".

"Но по состоянию на сегодняшний день такой демонстрации, такой угрозы не существует", – добавил министр.

Резников подчеркнул, что "не оценивает высоко" сценарий возможного вторжения РФ в Украину 20 февраля, о чем заявлял в интервью изданию The Times, опубликованном 24 января, командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк.

"Наши Вооруженные силы, наше командование, Генеральный штаб имеют проработанные все сценарии наихудшего варианта, чтобы знать, как они будут действовать в случае наступления такой ситуации", – резюмировал Резников.