В Пентагоне заявили, что Россия "не имеет намерений идти на деэскалацию"

Он заявил, что США продолжают следить за ситуацией и действиями РФ.

"Мы четко дали понять, что не будем говорить о передвижении их солдат, но они продолжают переводить группы солдат к западной границе, к границе с Украиной, а также в Белоруссию", – сказал Кирби.

Он добавил, что численность российских войск в Беларуси растет.

"Совершенно ясно, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию", – подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

24 января Пентагон объявил, что до 8,5 тыс. американских военнослужащих были приведены в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за Украины.