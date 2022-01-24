Пентагон привел в состояние повышенной боеготовности более 8 тыс. военных на фоне возможного вторжения РФ в Украину

Окончательное решение о переброске американских войск в Восточную Европу еще не принято, сообщил Кирби Фото: EPA

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби на брифинге подчеркнул, что окончательное решение о том, следует ли вводить в регион войска в составе 40-тысячных сил реагирования НАТО в случае вторжения РФ в Украину, еще не принято.

"В ближайшие дни мы продолжим предоставлять обновленную информацию об этих решениях", – сказал он.

Кирби добавил, что сухопутные войска быстрого реагирования могут быть активированы только НАТО, но не президентом США Джо Байденом.

"Это наш вклад в силы реагирования, и мы хотим убедиться, что они готовы к действию", – отметил представитель Пентагона.