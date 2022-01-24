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Пентагон привел в состояние повышенной боеготовности более 8 тыс. военных на фоне возможного вторжения РФ в Украину

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Окончательное решение о переброске американских войск в Восточную Европу еще не принято, сообщил Кирби
Окончательное решение о переброске американских войск в Восточную Европу еще не принято, сообщил Кирби
Фото: EPA

Оборонное ведомство США (Пентагон) объявило 24 января, что до 8,5 тыс. американских военнослужащих были приведены в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе на фоне растущей напряженности между Вашингтоном и Москвой из-за Украины. Об этом сообщает The New York Post.

Пресс-секретарь министерства обороны Джон Кирби на брифинге подчеркнул, что окончательное решение о том, следует ли вводить в регион войска в составе 40-тысячных сил реагирования НАТО в случае вторжения РФ в Украину, еще не принято.

"В ближайшие дни мы продолжим предоставлять обновленную информацию об этих решениях", – сказал он.

Кирби добавил, что сухопутные войска быстрого реагирования могут быть активированы только НАТО, но не президентом США Джо Байденом.

"Это наш вклад в силы реагирования, и мы хотим убедиться, что они готовы к действию", – отметил представитель Пентагона.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

Теги: Россия, США, НАТО, Пентагон, военные, агрессия, военная помощь, нападение, вторжение, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, Джон Кирби, Евросоюз
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