ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Планируя вторжение в Украину, Кремль рассматривает кандидатуру Мураева как лидера в Киеве – МИД Великобритании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мураев является лидером пророссийской партии
Мураев является лидером пророссийской партии
Фото: Yevgeniy Murayev / Facebook

В Украине руководство России хочет сделать ставку на лидера пророссийской партии "Наши", народного депутата двух созывов Верховной Рады Евгения Мураева. Об этом 22 января заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщил сайт британского ведомства.

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сказано в заявлении.

По данным британских дипломатов, также "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками", в том числе экс-премьер-министром Николаем Азаровым, бывшими вице-премьерами Сергеем Азаровым и Андреем Клюевым, а также бывшим заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем.

"У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", – отметили в МИД Великобритании.

Глава ведомства подчеркнула, что данная информация "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".

"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные последствия. Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна", – заявила Трасс.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Великобритания, Евгений Мураев, оккупация, МИД Великобритании, вторжение, российская агрессия, Лиз Трасс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
"Вау, секс", "Персик", "Беременна?" Каменских снялась в облегающем кожаном наряде
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
63-летняя Мадонна сходила на свидание с 27-летним бойфрендом. В сети обнародованы фото
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"Теперь понятно, на кого дочь похожа". Анита Луценко впервые показала в Instagram лицо своего мужа
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"И нам не стыдно". Хореограф Евгений Кот на камеру погладил жену по голым ягодицам
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
"Маммопластика, ринопластика и свадьба". Жена Виктора Павлика поделилась планами на 2022 год
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
Звезда фильмов о Гарри Поттере Гринт вернулся в Instagram после однолетнего перерыва и показал подросшую дочь
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
58-летняя звезда сериала "Эмили в Париже" пришла на показ мод в полностью прозрачном платье, засветив соски
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Тодоренко на камеру сменила вечерний образ на пижаму и показала, "откуда у нее грудь"
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Кайя Гербер подтвердила свой роман с бывшим парнем дочери Джонни Деппа. В сеть попали фото их свидания
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
Умерла "королева самбы", певица Элза Суарес
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
"Пока справляюсь сама. Если что – иду к мужу". 45-летняя Бадоева призналась, что нуждается в помощи психолога
Умер актер Арнис Лицитис
Умер актер Арнис Лицитис
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
"Нестареющая королева", "Такая секси". 52-летняя Лопес обнажила грудь в откровенном декольте
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Арнольд Шварценеггер стал виновником ДТП. Опубликованы фото аварии, в которой есть пострадавший
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
Приянка Чопра и Ник Джонас стали родителями благодаря суррогатной матери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп (178368)
2
"Вареник узенький", "Приятно смотреть". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару с нижнего ракурса показала фигуру в бикини (172926)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (131506)
4
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (112775)
5
"Крутышка", "Божественная красота". Каменских показала голую грудь вблизи (78634)
6
"Я как-то без сисек проживу". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару на ветру показала грудь в бюстгальтере (66903)
7
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени (65332)
8
"Моя манюня", "Нежная апельсинка". Loboda снялась в плавках, спущенных до лобка (63262)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS