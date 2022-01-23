Планируя вторжение в Украину, Кремль рассматривает кандидатуру Мураева как лидера в Киеве – МИД Великобритании

"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – сказано в заявлении.

По данным британских дипломатов, также "российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками", в том числе экс-премьер-министром Николаем Азаровым, бывшими вице-премьерами Сергеем Азаровым и Андреем Клюевым, а также бывшим заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Владимиром Сивковичем.

"У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину", – отметили в МИД Великобритании.

Глава ведомства подчеркнула, что данная информация "проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля".

"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные последствия. Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна", – заявила Трасс.