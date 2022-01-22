"Килька возомнила себя подводной лодкой". Невзоров считает, что Россия хочет начать войну против Запада

"Мы же видели всю эту встречу НАТО. Это касается всех последних усилий российской дипломатии, где российский замминистра [Сергей Рябков] клянчил у НАТО войну, просто как наркоман дозу, потеряв всякие приличия", – сказал он.

Публицист вспомнил о бывшем президенте США Рональде Рейгане, который в свое время вернулся после переговоров с СССР "и долго ржал прямо в эфире американского телевидения", что "с этими людьми должен не я разговаривать, а психиатры. Они всерьез считают, что мы можем на них напасть".

"Есть люди, которым война нужна, есть люди, которым война не нужна. Вот есть две четкие категории. Они любят повоевать, они любят лампасы, они любят эполеты и барабанную дробь. Им нравится вся эта воинская хрень, но они при этом совершенно не хотят воевать. И надо понимать, что сейчас в глазах НАТО и человечества Россия – это опасный сумасшедший. Он ведомый своей конспирологией, и он все время показывает то новую бритву, то новый коробок спичек, им трясет", – описал ситуацию Невзоров.

Он отметил, что в сложившейся ситуации "дрогнули даже вечно безразличные и вечно нейтральные шведы, у которых индекс желающих вступить в НАТО вдруг взял и как подскочил на какое-то огромное количество процентов", не говоря о других странах.

"Ситуация пока подвесилась. Рябков, который мотался за войной [на переговоры с США] в Женеву, он вернулся без войны, как оплеванный. Вообще, тяжелое зрелище кильки, которая вообразила себя подводной лодкой. И рассвирепевшая килька – это тоже еще то зрелище", – считает Невзоров.

По его словам, у России "глубинная миссия в том, чтобы обзывать Америку пиндосией, Европу – гейропой и всем хамить, никакой другой миссии не прослеживается".