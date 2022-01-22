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"Килька возомнила себя подводной лодкой". Невзоров считает, что Россия хочет начать войну против Запада

Невзоров: Глубинная миссия России обзывать Америку пиндосией, Европу гейропой и всем хамить
Невзоров: Глубинная миссия России – обзывать Америку пиндосией, Европу – гейропой и всем хамить
Фото: wikipedia.org

На переговорах с Западом по "гарантиям безопасности" представители России добивались войны. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 19 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Мы же видели всю эту встречу НАТО. Это касается всех последних усилий российской дипломатии, где российский замминистра [Сергей Рябков] клянчил у НАТО войну, просто как наркоман дозу, потеряв всякие приличия", – сказал он.

Публицист вспомнил о бывшем президенте США Рональде Рейгане, который в свое время вернулся после переговоров с СССР "и долго ржал прямо в эфире американского телевидения", что "с этими людьми должен не я разговаривать, а психиатры. Они всерьез считают, что мы можем на них напасть".

"Есть люди, которым война нужна, есть люди, которым война не нужна. Вот есть две четкие категории. Они любят повоевать, они любят лампасы, они любят эполеты и барабанную дробь. Им нравится вся эта воинская хрень, но они при этом совершенно не хотят воевать. И надо понимать, что сейчас в глазах НАТО и человечества Россия – это опасный сумасшедший. Он ведомый своей конспирологией, и он все время показывает то новую бритву, то новый коробок спичек, им трясет", – описал ситуацию Невзоров.

Он отметил, что в сложившейся ситуации "дрогнули даже вечно безразличные и вечно нейтральные шведы, у которых индекс желающих вступить в НАТО вдруг взял и как подскочил на какое-то огромное количество процентов", не говоря о других странах.

"Ситуация пока подвесилась. Рябков, который мотался за войной [на переговоры с США] в Женеву, он вернулся без войны, как оплеванный. Вообще, тяжелое зрелище кильки, которая вообразила себя подводной лодкой. И рассвирепевшая килька – это тоже еще то зрелище", – считает Невзоров.

По его словам, у России "глубинная миссия в том, чтобы обзывать Америку пиндосией, Европу – гейропой и всем хамить, никакой другой миссии не прослеживается".

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России по требованиям Москвы относительно "гарантий безопасности". Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Замгоссекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса. Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. По ее словам, США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что "не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО". Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о "гарантиях безопасности". Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Россия заявила в ОБСЕ о требовании юридически обязывающих "гарантий безопасности" от США и НАТО, исключающих "любое расширение Альянса и размещение вблизи российских границ ударных систем вооружений".

Теги: Россия, США, Александр Невзоров, НАТО, война, переговоры, политика, российская агрессия, Сергей Рябков
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