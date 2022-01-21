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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бурба ответил Яценюку, сколько России понадобится времени на подготовку к вторжению в Украину

Современная война и подготовка к наступлению это дни, отметил Бурба
Современная война и подготовка к наступлению – это дни, отметил Бурба
Скриншот: Shuster online / YouTube

Если из Москвы поступит указание, то подготовка России к нападению на Украину займет по времени от трех до пяти дней. Такое мнение 21 января в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" выразил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (в 2016–2020 годах) Василий Бурба.

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк спросил во время передачи, сколько нужно часов, чтобы Вооруженные силы РФ выполнили приказ президента Владимира Путина о наступлении, если он ночью созовет Госдуму, чтобы получить решение об использовании российских войск за пределами страны.

"Современная война и подготовка к наступлению – это дни. Я бы сказал, что это может быть три-четыре дня... С другой стороны, они [россияне] показали нам все карты: свои госпиталя, свои резервы, они стянули свои войска под Беларусь, вроде смотрите, вот мы уже будем наступать. Так вот, играют с нами очень профессионально. Мы не должны надеяться на украинскую разведку… мы должны говорить с нашими гражданами, а что же будет, когда будет наступление? А оно будет, если будет такое указание, и это, я думаю, будет от трех до пяти дней", – ответил Бурба.

По его словам, при подготовке к наступлению РФ может использовать "отвлекающий маневр на севере нашего государства".

В то же время, по мнению замглавы фракции "Голос" в Верховной Раде, секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, подготовка РФ к вторжению в Украину может продолжаться неделю и даже больше.

"Как минимум неделю для того, чтобы, имея нормальные логистические условия, перебросить силы и средства, создать запасы для того, чтобы совершить нападение. Но при этом, когда это будет делаться, военная разведка, внешняя разведка будут иметь конкретное место, где будет планироваться наступление. Это военная тактика, в первую очередь", – сказал Костенко.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, война, Москва, Госдума, граница, разведка, нападение, военная тактика, вторжение, госпиталь, наступление, ток-шоу, безопасность, премьер-министр, Василий Бурба, Свобода слова Савика Шустера, Роман Костенко
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