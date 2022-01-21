Бурба ответил Яценюку, сколько России понадобится времени на подготовку к вторжению в Украину

Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк спросил во время передачи, сколько нужно часов, чтобы Вооруженные силы РФ выполнили приказ президента Владимира Путина о наступлении, если он ночью созовет Госдуму, чтобы получить решение об использовании российских войск за пределами страны.

"Современная война и подготовка к наступлению – это дни. Я бы сказал, что это может быть три-четыре дня... С другой стороны, они [россияне] показали нам все карты: свои госпиталя, свои резервы, они стянули свои войска под Беларусь, вроде смотрите, вот мы уже будем наступать. Так вот, играют с нами очень профессионально. Мы не должны надеяться на украинскую разведку… мы должны говорить с нашими гражданами, а что же будет, когда будет наступление? А оно будет, если будет такое указание, и это, я думаю, будет от трех до пяти дней", – ответил Бурба.

По его словам, при подготовке к наступлению РФ может использовать "отвлекающий маневр на севере нашего государства".

В то же время, по мнению замглавы фракции "Голос" в Верховной Раде, секретаря парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, подготовка РФ к вторжению в Украину может продолжаться неделю и даже больше.

"Как минимум неделю для того, чтобы, имея нормальные логистические условия, перебросить силы и средства, создать запасы для того, чтобы совершить нападение. Но при этом, когда это будет делаться, военная разведка, внешняя разведка будут иметь конкретное место, где будет планироваться наступление. Это военная тактика, в первую очередь", – сказал Костенко.