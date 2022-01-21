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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Аваков о возможном вторжении РФ: Десятки людей позвонили мне сегодня, написали: "Вывозить детей, людей? Что делать?"

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Аваков: У нас у всех хватит сил продемонстрировать такой уровень единства, чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было
Аваков: У нас у всех хватит сил продемонстрировать такой уровень единства, чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было
Фото: Arsen Avakov / Facebook

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном захвате Россией Харькова, заявил, что харьковчане никогда не поддержат российскую агрессию. Об этом он сказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"Я как русскоязычный харьковский националист вам заявляю: Харьков – первая столицы Украины. В Харькове была одна из самых крутых украинских интеллигенций. В Харькове эту интеллигенцию расстреливали, начиная от бандуристов и заканчивая огромным количеством поэтов, музыкантов и писателей. Харьков – это украинский город, в котором развита культура русского, я говорю, слобожанского, языка. Но кто забыл, тот пусть вспомнит 14-й год, когда Харьков получил прививку от этой заразы. Когда попробовали качнуть и Харьков не поддержал", – говорит политик.

Экс-министр подчеркнул, что Харьков никогда не поддержит российское вторжение.

"Я обращаюсь к харьковчанам: я думаю, что у нас у всех хватит сил продемонстрировать такой уровень единства – на улицах города, в сознании, в прессе, – чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было", – отметил Аваков.

Также бывший глава МВД выступил с критикой обращения Зеленского от 19 января, в котором тот призывал не паниковать из-за возможной эскалации.

"Если сегодня выступает [госсекретарь США Энтони] Блинкен в Киеве и говорит, что "есть угроза, но мы готовы помогать". Через два часа выходит видеообращение президента, который говорит: "На шашлыки поедем". Еще через два часа выступает [президент США Джо] Байден, который говорит: "Я возглавляю фронт борьбы и скорее все мы имеем высокие риски". То есть все наоборот, у людей путается в голове. А потом выходит The Washington Post, где говорят о захвате Харькова. Мне позвонили десятки людей сегодня, написали: "Что? Вывозить детей, людей? Что, что делать?" Эта ситуация очень серьезна. Тут нужна ответственная, взрослая политика", – уверен Аваков.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, Савик Шустер, Арсен Аваков, Владимир Зеленский, война в Украине, Свобода слова Савика Шустера
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