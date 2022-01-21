Аваков о возможном вторжении РФ: Десятки людей позвонили мне сегодня, написали: "Вывозить детей, людей? Что делать?"

Аваков: У нас у всех хватит сил продемонстрировать такой уровень единства, чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было Фото: Arsen Avakov / Facebook

"Я как русскоязычный харьковский националист вам заявляю: Харьков – первая столицы Украины. В Харькове была одна из самых крутых украинских интеллигенций. В Харькове эту интеллигенцию расстреливали, начиная от бандуристов и заканчивая огромным количеством поэтов, музыкантов и писателей. Харьков – это украинский город, в котором развита культура русского, я говорю, слобожанского, языка. Но кто забыл, тот пусть вспомнит 14-й год, когда Харьков получил прививку от этой заразы. Когда попробовали качнуть и Харьков не поддержал", – говорит политик.

Экс-министр подчеркнул, что Харьков никогда не поддержит российское вторжение.

"Я обращаюсь к харьковчанам: я думаю, что у нас у всех хватит сил продемонстрировать такой уровень единства – на улицах города, в сознании, в прессе, – чтобы никаких иллюзий у "русского мира" в отношении Харькова не было", – отметил Аваков.

Также бывший глава МВД выступил с критикой обращения Зеленского от 19 января, в котором тот призывал не паниковать из-за возможной эскалации.

"Если сегодня выступает [госсекретарь США Энтони] Блинкен в Киеве и говорит, что "есть угроза, но мы готовы помогать". Через два часа выходит видеообращение президента, который говорит: "На шашлыки поедем". Еще через два часа выступает [президент США Джо] Байден, который говорит: "Я возглавляю фронт борьбы и скорее все мы имеем высокие риски". То есть все наоборот, у людей путается в голове. А потом выходит The Washington Post, где говорят о захвате Харькова. Мне позвонили десятки людей сегодня, написали: "Что? Вывозить детей, людей? Что, что делать?" Эта ситуация очень серьезна. Тут нужна ответственная, взрослая политика", – уверен Аваков.