Путин должен понимать, что вторжение в Украину принесет ему огромные потери – Аваков

Аваков отметил, что сейчас Украину гораздо сильнее, чем была в 2014 году Фото: Arsen Avakov / Facebook

Аваков отметил, что сейчас Украину гораздо сильнее, чем была в 2014 году и России с этим нужно считаться.

"Путин очень четко должен понимать, что ему вторгаться в Украину и идти в сторону Харькова – как и любого другого украинского города, и Мариуполя, и Херсона, и Одессы – нельзя. Потому что это будут огромные потери", – уверен экс-министр.