Яценюк: Весь мир говорит, что Путин хочет напасть на Украину. Байден возглавляет фронт борьбы за Украину. Наш президент говорит, что все нормально

Яценюк: Путин отправил 100 тыс. войск на украинскую границу, снимает войска с Дальнего Востока, снимает "Искандеры" и отправляет их к Украине Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"Если [президент России Владимир] Путин отправил 100 тыс. войск на украинскую границу, снимает войска с Дальнего Востока, снимает "Искандеры" и отправляет их к Украине. Он же, наверное, их не проветрить пришел, не на экскурсию" – сказал он.

Экс-премьер также напомнил о переброске российских военных в Беларусь на учения.

"Если весь мир – президент США [Джо Байден], госсекретарь [США Энтони Блинкен], директор ЦРУ [Уильям Бернс], вся военная разведка, британцы – все говорят о том, что Россия хочет напасть. Британия поставляет вооружение, США дают разрешение балтийским странам, чтобы поставлять вооружение... Весь мир говорит: "Путин хочет напасть на Украину". Байден возглавляет этот фронт борьбы за Украину. Наш президент говорит о том, что, в принципе, все нормально. Такая риторика есть только у одних, я прочитал только одного, кто написал, что "мы не нападем на Украину". Это [глава МИД России Сергей] Лавров", – говорит Яценюк.

По его словам, украинский президент Владимир Зеленский, комментируя обстановку, должен говорить не "о шашлыках", а о том, что он собирается делать.