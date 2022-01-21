"49% – что пойдут, 51% – что не пойдут". Яценюк оценил вероятность масштабного вторжения РФ в Украину

Яценюк: После сегодняшних переговоров я думаю, что градус [напряженности] на 1% упал Фото: Арсеній Яценюк / Facebook

"После сегодняшних переговоров я думаю, что градус [напряженности] на 1% упал. Моя оценка: вероятность российской агрессии составляет 50%. По состоянию на сегодняшний вечер: 49% – что пойдут, а 51% – что не пойдут", – отметил Яценюк.

Также бывший премьер прокомментировал обращение президента Украины Владимира Зеленского от 19 января, в котором он призывал не паниковать.

"Зеленский обратился к народу Украины и сказал о том, что не надо паниковать. Вы знаете, действительно, паника – это сестра проигрыша, но безответственность – это сестра поражения. Я не знаю, кто пишет Зеленскому эти тексты. Все-таки 2,5 года в кабинете президента, скоро надо покидать кабинет... Но надо осознать, что это не шоу, что это реальная угроза, это страна, это судьба людей. Это историческая ответственность перед государством и перед миром", – заявил политик.