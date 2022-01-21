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ПОЛИТИКА

США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов – СМИ

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Официально подготовку к эвакуации семей дипломатов США не подтверждали
Официально подготовку к эвакуации семей дипломатов США не подтверждали
Фото: EPA

На фоне угрозы вторжения России в Украину США рассматривают вопрос эвакуации из страны семей американских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

По словам собеседника агентства, членам семьи будет приказано вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уехать добровольно. Такое объявление могут сделать в течение ближайших нескольких дней.

Это уже не первое сообщение СМИ о вероятной эвакуации из Украины дипломатов. 17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней якобы выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

Однако в России такие сообщения назвали провокацией.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, эвакуация, война в Украине, дипломаты
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