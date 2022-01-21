США могут эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов – СМИ

По словам собеседника агентства, членам семьи будет приказано вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уехать добровольно. Такое объявление могут сделать в течение ближайших нескольких дней.

Это уже не первое сообщение СМИ о вероятной эвакуации из Украины дипломатов. 17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней якобы выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

Однако в России такие сообщения назвали провокацией.