Россия назвала "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

Захарова: Вот какое дело американской стороне к тому, что происходит с посольствами других стран? Фото: ЕРА

Захарова назвала провокацией информацию NYT об эвакуации российских дипломатов, а брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по этому поводу - вмешательством в дела других стран.

"Вот какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Второй вопрос. Даже не вопрос, а ремарка. Это можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь точно понимаем, что все, что было сделано – американская газета, Белый дом, СБУ, – это одна связка. И самое главное – это говорит об их вовлеченности, включая подготовку к провокации. Белый дом продемонстрировал свою вовлеченность в украинские... спецслужбами это назвать нельзя, СБУ это СБУ, это уже нарицательное", – сказала Захарова.

Она рассказала о "многолетних провокациях" в отношении российских дипломатических учреждений в Украине, вспомнив инцидент во Львове в декабре 2021 года, когда в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова".