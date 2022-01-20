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Россия назвала "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

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Захарова: Вот какое дело американской стороне к тому, что происходит с посольствами других стран?
Захарова: Вот какое дело американской стороне к тому, что происходит с посольствами других стран?
Фото: ЕРА

Белый дом, Служба безопасности Украины и американская газета The New York Times работают в одной связке. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в пропагандистской программе "Соловьев LIVE", опубликованной в YouTube 19 января.

Захарова назвала провокацией информацию NYT об эвакуации российских дипломатов, а брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки по этому поводу - вмешательством в дела других стран.

"Вот какое дело Псаки и американской стороне до того, что происходит с посольствами других стран? Второй вопрос. Даже не вопрос, а ремарка. Это можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь точно понимаем, что все, что было сделано – американская газета, Белый дом, СБУ, – это одна связка. И самое главное – это говорит об их вовлеченности, включая подготовку к провокации. Белый дом продемонстрировал свою вовлеченность в украинские... спецслужбами это назвать нельзя, СБУ это СБУ, это уже нарицательное", – сказала Захарова.

Она рассказала о "многолетних провокациях" в отношении российских дипломатических учреждений в Украине, вспомнив инцидент во Львове в декабре 2021 года, когда в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова".

Контекст:

17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.

18 января Захарова заявила, что российским дипломатам, которые работают в Украине, угрожают в том числе персонально радикалы и местные силовики.

Теги: США, СБУ, МИД, посольство, МИД России, провокации, Белый дом, эвакуация, Мария Захарова, дипломаты, Служба безопасности Украины, коктейль Молотова
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