Захарова утверждает, что дипломатам РФ в Украине угрожают. Перед этим появилась информация об их эвакуации

"Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков. [...] Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей", – написала она.
В качестве примера Захарова упомянула декабрьский инцидент во Львове, когда в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова".
Спикер МИД РФ также назвала "фантазийной структурой" Службу безопасности Украины, на представителя которой ссылалось американское издание, а саму The New York Times – "агентом" СБУ.
17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.
Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.