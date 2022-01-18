Захарова утверждает, что дипломатам РФ в Украине угрожают. Перед этим появилась информация об их эвакуации

"Посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме. Делают они это вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков. [...] Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей", – написала она.

В качестве примера Захарова упомянула декабрьский инцидент во Львове, когда в забор консульства РФ бросили "коктейль Молотова".

Спикер МИД РФ также назвала "фантазийной структурой" Службу безопасности Украины, на представителя которой ссылалось американское издание, а саму The New York Times – "агентом" СБУ.