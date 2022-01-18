МИД Украины не получал от РФ информации об эвакуации российских дипломатов – спикер

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", – сказал он.

Николенко отметил, что МИД Украины на данный момент не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", – рассказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.