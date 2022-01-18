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МИД Украины не получал от РФ информации об эвакуации российских дипломатов – спикер

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В МИД прокомментировали сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины
В МИД прокомментировали сообщения об эвакуации российских дипломатов из Украины
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников российских дипломатических учреждений из Украины. Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 18 января заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников", – сказал он.

Николенко отметил, что МИД Украины на данный момент не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

"На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России", – рассказал представитель украинского внешнеполитического ведомства.

Контекст:

17 января американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщило, что 5 января из Украины в Москву отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.

В МИД России 18 января заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, дипломатические отношения, война в Украине, дипломаты, Олег Николенко
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