В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. СМИ сообщали об эвакуации российских дипломатов из Львова и Киева

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ писала 17 января об эвакуации российских дипломатов из посольства в Украине.
По данным украинской спецслужбы, 5 января из Украины в Москву отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. Еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове выехали в последующие несколько дней.
Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил источник в СБУ.
Возможно, отмечает The New York Times, РФ таким образом пытается поддержать аргумент о том, что США и их западные союзники должны серьезно отнестись к ее требованиям о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО, или же показать, что готовится атака на Украину, хотя других сигналов пока не было.
В МИД РФ, комментируя материал издания, заявили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле на слова Нуланд ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".