В МИД РФ заявили, что посольство в Киеве работает в штатном режиме. СМИ сообщали об эвакуации российских дипломатов из Львова и Киева

В МИД РФ прокомментировали информацию в СМИ об эвакуации российских дипломатов из посольства в Украине Фото: depositphotos.com

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ писала 17 января об эвакуации российских дипломатов из посольства в Украине.

По данным украинской спецслужбы, 5 января из Украины в Москву отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. Еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове выехали в последующие несколько дней.

Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил источник в СБУ.

Возможно, отмечает The New York Times, РФ таким образом пытается поддержать аргумент о том, что США и их западные союзники должны серьезно отнестись к ее требованиям о том, что Украина никогда не может вступить в НАТО, или же показать, что готовится атака на Украину, хотя других сигналов пока не было.

В МИД РФ, комментируя материал издания, заявили, что "посольство России в Киеве работает в штатном режиме".