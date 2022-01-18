Перед нападением на Грузию Россия эвакуировала дипломатов. То же самое происходит с Украиной – Саакашвили

"В 2008 году, за несколько дней до полномасштабного нападения 7 августа, Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Тбилиси, почти все население маленького городка Цхинвали, столицы Южной Осетии, и осуществила первую в истории масштабную кибератаку на наши сайты. То же самое сейчас происходит по отношению к Украине", – говорится в сообщении.

Политик предполагает, что "это может быть пока и имитацией, для того чтобы проверить реакцию США и Запада, а может быть и началом агрессии".

"В любом случае нам надо всем быть начеку. Пока что руководство Украины действует очень четко, и американцы тоже превзошли все мои ожидания в положительную сторону. Банда, захватившая власть в Грузии, стыдливо прячется и максимально избегает выражения солидарности по отношению к Украине, но украинцы должны знать, что народ Грузии их полностью поддерживает и за них очень переживает", – заявил Саакашвили.

17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.

Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.

Незадолго до этого, в ночь на 14 января, хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В МИД Украины намекнули на российский след. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.