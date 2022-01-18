Перед нападением на Грузию Россия эвакуировала дипломатов. То же самое происходит с Украиной – Саакашвили

"В 2008 году, за несколько дней до полномасштабного нападения 7 августа, Россия эвакуировала часть своего дипперсонала из Тбилиси, почти все население маленького городка Цхинвали, столицы Южной Осетии, и осуществила первую в истории масштабную кибератаку на наши сайты. То же самое сейчас происходит по отношению к Украине", – говорится в сообщении.
Политик предполагает, что "это может быть пока и имитацией, для того чтобы проверить реакцию США и Запада, а может быть и началом агрессии".
"В любом случае нам надо всем быть начеку. Пока что руководство Украины действует очень четко, и американцы тоже превзошли все мои ожидания в положительную сторону. Банда, захватившая власть в Грузии, стыдливо прячется и максимально избегает выражения солидарности по отношению к Украине, но украинцы должны знать, что народ Грузии их полностью поддерживает и за них очень переживает", – заявил Саакашвили.
17 января The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ сообщила, что 5 января из Украины в РФ отправились на автобусе 18 человек – в основном дети и жены российских дипломатов. В последующие несколько дней выехало еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. Кроме того, дипломатам в двух других российских консульствах было приказано подготовиться к выезду из Украины, отметил собеседник.
Сокращения в посольстве РФ в Украине на фоне наращивания российских войск вблизи украинских границ может быть отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, подчеркнули чиновники в Киеве и Вашингтоне.
Незадолго до этого, в ночь на 14 января, хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.
В Госспецсвязи говорят, что эта атака – самая мощная за последние четыре года. В МИД Украины намекнули на российский след. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики Украины. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Его заместитель Сергей Демедюк считает, что кибератака может быть связана со спецслужбами Беларуси.
СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.