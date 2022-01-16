В СНБО заявили, что к атаке на украинские правительственные сайты может быть причастна хакерская группа, связанная со спецслужбами Беларуси

По данным Демедюка, речь идет о группе UNC1151. Это, по его словам, "кибершпионская группа, аффилированная со спецслужбами Республики Беларусь". Она уже осуществляла атаки на Литву, Латвию, Польшу и Украину и распространяла нарративы, осуждающие присутствие НАТО в Европе.

Он заявил, что прекращение работы сайтов была "лишь прикрытием для более деструктивных действий, которые происходили за кадром и последствия которых мы ощутим в ближайшее время".

Демедюк также сказал, что вредоносное программное обеспечение, используемое для шифрования некоторых правительственных серверов в ночь на 14 января, "по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа ATP-29". Агентство отметило, что эта группа подозревается в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году.

Заместитель секретаря СНБО предположил, что хакеры использовали Google-переводчик для перевода на польский язык. По его словам, "очевидно, что ввести в заблуждение таким примитивным методом никого не удалось, но все же это свидетельство того, что нападавшие "играли" на польско-украинских отношениях (которые с каждым днем только крепнут)".