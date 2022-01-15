"Без света, без тепла, без денег". Кибератаки на украинские сайты могут быть подготовкой для серьезных диверсий – Reuters

Кибератака на Украину 14 января была, по оценкам Госспецсвязи, самой мощной за последние четыре года Фото: depositphotos.com

Так, аналитик американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист считает, что по мере роста напряженности можно ожидать в Украине "и, возможно, в других местах" более агрессивной киберактивности, нацеленной на критически важную инфраструктуру.

Агентство отмечает, что до недавнего времени атаки на больницы, энергетические компании и финансовые системы были редкостью. Но "организованные хакеры, многие из которых живут в России", в последние два года стали более интенсивно использовать против учреждений вирусы-вымогатели, например, блокируя оборудование, необходимое для ухода за пациентами больниц. В некоторых случаях это приводило к смерти пациентов.

Reuters напоминает, что Россия неоднократно отвергала обвинения в кибератаках от Украины и других стран. В атаках, произошедших 14 января, Украина пока напрямую Россию не обвиняла.

По мнению бывшего руководителя отдела кибербезопасности CrowdStrike Дмитрия Альперовича, в случае нового российского вторжения РФ в Украину последует еще больше кибератак. Однако они будут хоть и разрушительными, но не фатальными – "это будет второстепенное шоу, основное шоу будет на земле", считает эксперт.

Reuters отмечает, что Украина уже пострадала от некоторых из крупнейших на сегодняшний день взломов инфраструктуры. В их числе атака на энергетическую сферу в декабре 2015 года, в результате которой без электричества остались сотни тысяч людей; множество атак на украинские государственные учреждения в 2016 году, включая остановку работы Государственной казначейской службы.