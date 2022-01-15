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КИЕВ

Сайт мэра Киева подвергся кибератаке с территории РФ – Кличко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Кличко, его сайт целенаправленно пытались "положить"
По словам Кличко, его сайт целенаправленно пытались "положить"
Фото: Віталій Кличко / Facebook

На сайт мэра Киева Виталия Кличко днем 14 января была осуществлена кибератака. Об этом сам Кличко написал в своем Telegram-канале.

"DDoS-атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org). Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации", – написал мэр.

По его словам, на сайте сработали защитные предохранители, он работает в штатном режиме.

В Нацбанке Украины заявляли, что тоже столкнулись на протяжении последних нескольких дней с атаками хакеров, но сумели их нейтрализовать.

Контекст:

В ночь на 14 января хакеры взломали ряд украинских правительственных сайтов. Они разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках и перечеркнутые изображения герба, флага и карты Украины, а также профиля свиньи. В текстах были ошибки, изображение герба искажено, а сообщение на польском написано так, словно для его создания использовали плохой переводчик, обратили внимание СМИ.

В Госспецсвязи говорят, что этот взлом – самый мощный за последние четыре годаВ результате атаки пострадали около 70 сайтов украинских госструктур как регионального, так и общенационального уровня. Не работали сайты ряда министерств, портал судебной власти Украины, Единый реестр судебных решений и сайт Верховного Суда. К вечеру 14 января около 90% сайтов возобновили работу, сообщили в Офисе президента.

10 сайтов подверглись вторжению, но утечки персональных данных не было, портал госуслуг "Дія" был отключен по требованию Службы безопасности и Госспецсвязи, мобильное приложение работало в обычном режиме, рассказал  вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его информации, целью хакеров было получить доступ к админправам компании, которая администрирует атакуемые сайты. 

В МИД Украины отметили, что выводы делать рано, но намекнули на российский след взлома. Связь атаки с Россией допускают также в Центре стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики. В причастности РФ к инциденту не сомневается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. 

СБУ расследует причастность спецслужб РФ к произошедшему. 

О кибератаке сообщили президенту США Джо Байдену. Соединенные Штаты обеспокоены случившимся, заявили в Белом доме. 

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что ЕС "мобилизует все ресурсы", чтобы помочь Украине, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание между Украиной и Альянсом соглашения об усилении киберсотрудничества. Кибератаку осудили в МИД ГерманииМолдовыШвеции.

В министерстве иностранных дел Польши осудили атаку, а публикацию сообщения на польском языке расценили как очередную попытку дестабилизировать польско-украинские отношения.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, интернет, хакеры, сайт, кибератака
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