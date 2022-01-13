Саакашвили во время суда обратился к украинцам с просьбой

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и там начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать", – сказал он.

13 января в Тбилисском городском суде прошло заседание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границы. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.