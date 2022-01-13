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Саакашвили во время суда обратился к украинцам с просьбой

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Против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение, заявил Саакашвили
Против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение, заявил Саакашвили
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили 13 января в Тбилисском городском суде попросил украинцев обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с тем, чтобы ведомство рассмотрело пытки, которым подвергся политик. Видео обращения опубликовано на странице Саакашвили в Facebook.

"Я хочу обратиться к нашим украинским друзьям. Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины и там начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины. Я очень ожидаю, что вы на это будете реагировать", – сказал он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/264850059050718/

13 января в Тбилисском городском суде прошло заседание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границыИз-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, гражданство, пытки, суды, Генпрокуратура, украинцы, Офис генпрокурора
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