"Иванишвили принял решение меня убить". Саакашвили заявил, что лечение в горийском госпитале еще более подорвало его здоровье

"[Бывший лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина] Иванишвили принял решение убить меня, так как лечение, которое я получил в горийском госпитале, еще более подорвало мое здоровье", – заявил он.
Как сообщает "Грузия Online", Саакашвили в суде сказал, что заболел тяжелым неврологическим заболеванием, излечиться от которого в Грузии невозможно.
"К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием. Как вы можете видеть, оно не влияет на мое мышление, но мешает в жизни. К сожалению, излечиться от него в Грузии невозможно. Для подтверждения этого несколько ведущих специалистов собираются приехать в Грузию, но уже четвертую неделю они не могут получить разрешение. А ведь в любую, даже диктаторскую страну их бы допустили", – сказал он.
13 января в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границы. Из-за состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.
Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.