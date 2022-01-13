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"Иванишвили принял решение меня убить". Саакашвили заявил, что лечение в горийском госпитале еще более подорвало его здоровье

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Саакашвили: К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием
Саакашвили: К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием
Фото: EPA

Бывший президент Грузии, глава Исполкома реформ Украины Михаил Саакашвили заявил 13 января в суде, что в военном госпитале в Гори не получил надлежащего лечения. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"[Бывший лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина] Иванишвили принял решение убить меня, так как лечение, которое я получил в горийском госпитале, еще более подорвало мое здоровье", – заявил он.

Как сообщает "Грузия Online", Саакашвили в суде сказал, что заболел тяжелым неврологическим заболеванием, излечиться от которого в Грузии невозможно.

"К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием. Как вы можете видеть, оно не влияет на мое мышление, но мешает в жизни. К сожалению, излечиться от него в Грузии невозможно. Для подтверждения этого несколько ведущих специалистов собираются приехать в Грузию, но уже четвертую неделю они не могут получить разрешение. А ведь в любую, даже диктаторскую страну их бы допустили", – сказал он.

13 января в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границыИз-за состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Бидзина Иванишвили, задержание Саакашвили в Грузии
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