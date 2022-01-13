"Иванишвили принял решение меня убить". Саакашвили заявил, что лечение в горийском госпитале еще более подорвало его здоровье

Саакашвили: К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием Фото: EPA

"[Бывший лидер партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина] Иванишвили принял решение убить меня, так как лечение, которое я получил в горийском госпитале, еще более подорвало мое здоровье", – заявил он.

Как сообщает "Грузия Online", Саакашвили в суде сказал, что заболел тяжелым неврологическим заболеванием, излечиться от которого в Грузии невозможно.

"К сожалению, в результате того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием. Как вы можете видеть, оно не влияет на мое мышление, но мешает в жизни. К сожалению, излечиться от него в Грузии невозможно. Для подтверждения этого несколько ведущих специалистов собираются приехать в Грузию, но уже четвертую неделю они не могут получить разрешение. А ведь в любую, даже диктаторскую страну их бы допустили", – сказал он.

13 января в Тбилисском городском суде проходит слушание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границы. Из-за состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.