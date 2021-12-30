Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави

Об этом 30 декабря сообщила в Facebook возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори. В неизвестном направлении. Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори. Состояние и направление никто не знает", – написала нардеп.

Адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что "Саакашвили был похищен из больницы Гори", сообщил TV Pirveli.

По данным телеканала, Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави. Соответствующее видео TV Pirveli обнародовал в Facebook.

Ясько позже опубликовала в Facebook видеообращение, подтвердив, что Саакашвили был переведен в Рустави.

"Его повалили, в наручниках, силой, в каком он состоянии, в сознании или нет – никто не знает, его привезли в тюрьму в Рустави", – сказала нардеп.

Саакашвили хотели перевести обратно в тюрьму 27 декабря. Когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, экс-президент потерял сознание в палате, отмечала Ясько.

В пенитенциарной службе Грузии заявили 28 декабря, что временно отложили перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму. В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено. Отмечается, что Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму, после чего на эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.

В МИД Украины призвали Грузию не допускать действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья Саакашвили.

Ясько сообщала в Facebook, что 29 декабря экс-президента Грузии посетил консул Украины.

"Его состояние критическое. Он все время лежит, проявляются неврологические приступы. Нужной врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно", – подчеркнула нардеп.