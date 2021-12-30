Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави

Об этом 30 декабря сообщила в Facebook возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.
"Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори. В неизвестном направлении. Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори. Состояние и направление никто не знает", – написала нардеп.
Адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия заявил, что "Саакашвили был похищен из больницы Гори", сообщил TV Pirveli.
По данным телеканала, Саакашвили перевезли в тюрьму в Рустави. Соответствующее видео TV Pirveli обнародовал в Facebook.
Ясько позже опубликовала в Facebook видеообращение, подтвердив, что Саакашвили был переведен в Рустави.
"Его повалили, в наручниках, силой, в каком он состоянии, в сознании или нет – никто не знает, его привезли в тюрьму в Рустави", – сказала нардеп.
Саакашвили хотели перевести обратно в тюрьму 27 декабря. Когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, экс-президент потерял сознание в палате, отмечала Ясько.
В пенитенциарной службе Грузии заявили 28 декабря, что временно отложили перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму. В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено. Отмечается, что Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму, после чего на эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.
В МИД Украины призвали Грузию не допускать действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья Саакашвили.
Ясько сообщала в Facebook, что 29 декабря экс-президента Грузии посетил консул Украины.
"Его состояние критическое. Он все время лежит, проявляются неврологические приступы. Нужной врачебной медицинской помощи он не получает. Запрещают открывать окно", – подчеркнула нардеп.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе говорил журналистам 19 ноября, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.
12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.