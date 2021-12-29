В военном госпитале, где находится Саакашвили, ввели временное ограничение на его посещение

Посетители Саакашвили в госпитале ограничены временем с 16.00 до 18.00 Фото: EPA

По словам главного врача больницы, посетители ограничены временем с 16.00 до 18.00. Это касается также и выходных, добавил он.

О причинах такого решения руководства госпиталя врач не уточнил, отмечает "Грузия Online".

Накануне, 27 декабря, Саакашвили посетил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили. По словам Саакашвили, он назвал его "личным политическим заключенным" президента РФ Владимира Путина.

"Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", – написал Саакашвили в Facebook.

В то же время 27 декабря к Саакашвили не пустили врачей, перед этим в визите отказали его матери Гиули Аласании и оппозиционному политику Армазу Ахвледиани.

Возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика хотели перевести обратно в тюрьму. Она подчеркнула, что он очень слаб, не может стоять на ногах, и когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, потерял сознание в палате.

В пенитенциарной службе Грузии заявили 28 декабря, что временно отложили перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму. В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено. Отмечается, что Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму, после чего на эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.

В МИД Украины призвали Грузию не допускать действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья Саакашвили.