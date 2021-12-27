ГОРДОН
 
 
МИР

Саакашвили в госпитале навестил четвертый президент Грузии. Он предложил ввести мораторий на преследование оппозиции

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори после 50 дней голодовки
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори после 50 дней голодовки
Фото: ЕРА

Находящегося под арестом в Грузии экс-президента Михаила Саакашвили 27 декабря навестил в госпитале в городе Гори его преемник на посту главы страны Георгий Маргвелашвили. Об этом написал портал "Новости-Грузия".

Встреча продолжалась несколько часов. После нее Маргвелашвили заявил, что по уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, должен быть объявлен мораторий. Речь идет о лидерах грузинской оппозиции, в частности о Саакашвили и его соратниках Нике Мелии, Нике Гварамии и других.

Маргвелашвили прокомментировал инициативу нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили о национальном примирении. По его словам, политики не могут проводить переговоры в то время, когда являются объектами уголовного преследования. Экс-президент отметил, что "не может происходить преследование или тюремное заключение участников этого разговора".

Зурабишвили 16 декабря предложила власти и оппозиции провести диалог с целью национального примирения. Она отметила, что у нее нет четкого плана, но предложила принципы, которых стороны должны придерживаться: прозрачность, включение всех сторон и отсутствие предварительных условий, сообщали "Новости-Грузия".

Журналисты отметили, что в Грузии нарастает поляризация общества, это выражается в противостоянии сторонников правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции во главе с партией Саакашвили "Единое национальное движение".

"Западные партнеры называют поляризацию одной из главных проблем страны. Они регулярно указывают на необходимость преодоления разногласий в обществе для запуска нормального политического процесса", – подчеркнули в материале.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

Маргвелашвили был президентом страны с 2013-го по 2018 год.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

Теги: Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, Георгий Маргвелашвили, госпиталь, голодовка, мораторий, Саломе Зурабишвили
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
  "Она приняла решение, что хочет быть ближе к нам". Ефросинина заявила, что ее 17-летняя дочь вернулась из Канады в Украину
"Такие мурзики". Онофрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Mальдивах
"Такие мурзики". Онофрийчук показала трогательные кадры с мужем, сделанные на Mальдивах
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
  Джамала возмутилась, что ее старший сын выучил в детском саду "легкомысленную песню"
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как выглядит спустя год после каминг-аута
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал, как выглядит спустя год после каминг-аута
"Попка у тебя – только целовать", "Невероятная". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом
"Попка у тебя – только целовать", "Невероятная". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом
  Псевдороман Тины Кароль, слухи о разводе мэра Кличко, триумф Go-A и Wellboy, распад "НеАнгелов". Самые главные события 2021 года
  Псевдороман Тины Кароль, слухи о разводе мэра Кличко, триумф Go-A и Wellboy, распад "НеАнгелов". Самые главные события 2021 года
"Давай вернемся в постель". 48-летняя Хайди Клум позировала голой на рождественском снимке
"Давай вернемся в постель". 48-летняя Хайди Клум позировала голой на рождественском снимке
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность
"Красотка, все идет – и танцы, и голой". Возлюбленная Виторгана зажигательно покрутила на камеру ягодицами в откровенном наряде
"Красотка, все идет – и танцы, и голой". Возлюбленная Виторгана зажигательно покрутила на камеру ягодицами в откровенном наряде
"Хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное". Джаред Лето обнажился в честь 50-летия
"Хватит выкладывать такие фото. Мое сердце не железное". Джаред Лето обнажился в честь 50-летия
Британский таблоид опубликовал адресованные жене принца Гарри извинения за публикацию ее личной переписки с отцом
Британский таблоид опубликовал адресованные жене принца Гарри извинения за публикацию ее личной переписки с отцом
Сразу три участника из семи южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом
Сразу три участника из семи южнокорейской группы BTS заразились коронавирусом
"Ты голая сумасшедшая задница". Полностью раздетая 30-летняя дочь Деми Мур грохнулась в сугроб. Видео
"Ты голая сумасшедшая задница". Полностью раздетая 30-летняя дочь Деми Мур грохнулась в сугроб. Видео
"Трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва". В суде зачитали смс Деппа, в которых он упоминал бывшую жену
"Трахну ее обгоревший труп, чтобы убедиться, что она мертва". В суде зачитали смс Деппа, в которых он упоминал бывшую жену
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с ортезом на ноге оголила грудь и бедра
"Ого, такая красивая", "Зажигаешь, детка". 56-летняя Херли с ортезом на ноге оголила грудь и бедра
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
"Красотка наша, а где лифчик?" 45-летняя Волочкова снялась топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (63427)
2
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (45557)
3
64-летний Лундгрен показал новогодний снимок с 25-летней женой, которая больше не блондинка (39055)
4
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (33960)
5
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (31176)
6
"Или лифчик наденьте, или крестик снимите". Сеть шокировали фото незнакомки, сопровождавшей украинского замминистра (28405)
7
"Похоже, Надежда влюбилась", "Пора замуж". Савченко надела платье с огромным декольте. Фото (24313)
8
"Люблю прятаться в объятиях второй половинки". Солистка группы Kazka Зарицкая ответила на вопрос о романе с Мешковым (20356)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS