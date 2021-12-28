Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии в ближайшее время

Саакашвили (на фото) отметил, что в ближайшее время он вместе с Маргвелашвили встретится с Зурабишвили Фото: EPA

Саакашвили отметил, что в понедельник в камере тюремной больницы провел "замечательную встречу" с четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили – "своим бывшим политическим врагом и преемником".

"Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим заключенным [президента РФ] Владимира Путина". Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", – написал Саакашвили.

Встреча Маргвелашвили и Саакашвили продолжалась несколько часов, отмечал портал "Новости-Грузия". После нее Маргвелашвили заявил, что по уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, должен быть объявлен мораторий. Речь идет о лидерах грузинской оппозиции, в частности о Саакашвили и его соратниках Нике Мелии, Нике Гварамии и других.

Маргвелашвили также прокомментировал инициативу Зурабишвили о национальном примирении. По его словам, политики не могут проводить переговоры в то время, когда являются объектами уголовного преследования. Экс-президент отметил, что "не может происходить преследование или тюремное заключение участников этого разговора".

Зурабишвили 16 декабря предложила власти и оппозиции провести диалог с целью национального примирения. Она отметила, что у нее нет четкого плана, но предложила принципы, которых стороны должны придерживаться: прозрачность, включение всех сторон и отсутствие предварительных условий, сообщали "Новости-Грузия".

Саакашвили в ответ предложил провести в госпитале в Гори встречу трех президентов Грузии – "сесть за круглый стол и вместе поговорить о прошлом и – самое главное – о евроатлантическом демократическом будущем нашей родины".