Саакашвили анонсировал встречу с президентом Грузии в ближайшее время

Саакашвили отметил, что в понедельник в камере тюремной больницы провел "замечательную встречу" с четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили – "своим бывшим политическим врагом и преемником".
"Такая встреча стала беспрецедентным шагом примирения, чрезвычайно необычным для нашего региона. Президент Маргвелашвили назвал меня "личным политическим заключенным [президента РФ] Владимира Путина". Как предложил Георгий Маргвелашвили, в следующий раз мы двое встретимся с действующим президентом Саломе Зурабишвили, и отметил, что эта встреча может состояться в ближайшее время", – написал Саакашвили.
Встреча Маргвелашвили и Саакашвили продолжалась несколько часов, отмечал портал "Новости-Грузия". После нее Маргвелашвили заявил, что по уголовным делам, которые оцениваются как политически мотивированные, должен быть объявлен мораторий. Речь идет о лидерах грузинской оппозиции, в частности о Саакашвили и его соратниках Нике Мелии, Нике Гварамии и других.
Маргвелашвили также прокомментировал инициативу Зурабишвили о национальном примирении. По его словам, политики не могут проводить переговоры в то время, когда являются объектами уголовного преследования. Экс-президент отметил, что "не может происходить преследование или тюремное заключение участников этого разговора".
Зурабишвили 16 декабря предложила власти и оппозиции провести диалог с целью национального примирения. Она отметила, что у нее нет четкого плана, но предложила принципы, которых стороны должны придерживаться: прозрачность, включение всех сторон и отсутствие предварительных условий, сообщали "Новости-Грузия".
Саакашвили в ответ предложил провести в госпитале в Гори встречу трех президентов Грузии – "сесть за круглый стол и вместе поговорить о прошлом и – самое главное – о евроатлантическом демократическом будущем нашей родины".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
27 декабря возлюбленная Саакашвили, народный депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook заявила, что Михаила Саакашвили хотели перевести обратно в тюрьму.