Врачей не пускают к Саакашвили. Ясько говорит, что его хотели перевезти обратно в тюрьму

Об этом сообщает "Грузия Online".
Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook заявила, что Саакашвили хотели перевести обратно в тюрьму.
"Несмотря на очень слабое состояние здоровья, сегодня пришли к Саакашвили, насколько я понимаю, представители тюрьмы, и сказали, что будут сейчас переводить его в тюрьму с больницы. Хотя его состояние – я была у него два дня – он очень слаб, не может стоять на ногах, очень много очень плохих симптомов, оно не улучшается", – сказала она.
По словам Ясько Саакашвили сопротивлялся действиям визитеров.
"Он сказал, что это незаконно, он должен находиться в больнице и это провокация. После этого, насколько мне известно, ему стало плохо, он потерял сознание. Оказывалась ли ему медицинская помощь, никто не знает", – подчеркнула нардеп в ходе стрима.
Ясько рассказала, что Саакашвили навестили представители грузинского обмудсмена. По ее словам, информация о происходящем стала известна лишь после этого визита.
"Так продолжаться больше не может. Мы обязаны в сотрудничестве с разными сторонами добиться переведения его на реабилитацию в другую страну. Этот вопрос – вопрос жизни и смерти Михаила Саакашвили. К сожалению, в Грузии его безопасность остается под вопросом", – написала нардеп.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.