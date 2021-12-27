Врачей не пускают к Саакашвили. Ясько говорит, что его хотели перевезти обратно в тюрьму

Саакашвили потерял сознание после того, как его попытались перевезти в тюрьму, говорит Ясько Фото: ЕРА

Об этом сообщает "Грузия Online".

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько в Facebook заявила, что Саакашвили хотели перевести обратно в тюрьму.

"Несмотря на очень слабое состояние здоровья, сегодня пришли к Саакашвили, насколько я понимаю, представители тюрьмы, и сказали, что будут сейчас переводить его в тюрьму с больницы. Хотя его состояние – я была у него два дня – он очень слаб, не может стоять на ногах, очень много очень плохих симптомов, оно не улучшается", – сказала она.

По словам Ясько Саакашвили сопротивлялся действиям визитеров.

"Он сказал, что это незаконно, он должен находиться в больнице и это провокация. После этого, насколько мне известно, ему стало плохо, он потерял сознание. Оказывалась ли ему медицинская помощь, никто не знает", – подчеркнула нардеп в ходе стрима.

Ясько рассказала, что Саакашвили навестили представители грузинского обмудсмена. По ее словам, информация о происходящем стала известна лишь после этого визита.

"Так продолжаться больше не может. Мы обязаны в сотрудничестве с разными сторонами добиться переведения его на реабилитацию в другую страну. Этот вопрос – вопрос жизни и смерти Михаила Саакашвили. К сожалению, в Грузии его безопасность остается под вопросом", – написала нардеп.