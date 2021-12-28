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Саакашвили нужно отправлять на лечение за границу, в Грузии его угробят – Ясько

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К Саакашвили в военном госпитале применили насилие, сообщила Ясько
К Саакашвили в военном госпитале применили насилие, сообщила Ясько
Фото: EPA

Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в военном госпитале в грузинском городе Гори, необходимо отправить на лечение за границу в связи с тем, что власти этой страны отказываются его лечить, несмотря на плохое состояние здоровья политика. Об этом 28 декабря заявила в Facebook возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"После очень тяжелой ночи, когда к Саакашвили не пускали ни врачей, ни адвокатов, по сути, все дежурили и ночевали у входа в госпиталь. После того, как представители грузинского омбудсмена [Нино Ломджария] попали к Саакашвили, стало известно, что его насильно хотели перевести в тюрьму. Его повалили [на пол], он потерял сознание, было примерно шесть представителей тюремной службы Грузии. После этого никто не знал, что происходит. Врачи, назначенные государством [Грузией], подписали выписку с фразой, что он как будто бы выздоровел и все хорошо", – рассказала она.

Ясько отметила, что данное заключение врачей – абсурд в связи с тем, что во время ее последней встречи с Саакашвили ему было трудно пройти несколько шагов без потери координации, состояние его здоровья очень плохое и не улучшается.

28 декабря, в 11 утра по грузинскому времени (9 утра по Киеву), к Саакашвили пустили одного адвоката, который после встречи с политиком заявил, что к тому применялись пытки, его насильно хотели вывезти. Параллельно министр юстиции Грузии [Рати Брегадзе] заявила, что лечение закончилось и Саакашвили решили перевести в тюрьму, продолжила Ясько.

"Сейчас очень важно добиваться перевода Саакашвили за границу на лечение. Его не просто не спасут в Грузии, а еще больше угробят, до этого осталось полшага. Те, кто это делают, заинтересованы в том, чтобы уничтожить его физически", – добавила она.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/349920019813505/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

27 декабря к Саакашвили не пустили врачей, перед этим в визите отказали его матери Гиули Аласании и оппозиционному политику Армазу Ахвледиани. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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