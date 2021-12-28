Саакашвили нужно отправлять на лечение за границу, в Грузии его угробят – Ясько

"После очень тяжелой ночи, когда к Саакашвили не пускали ни врачей, ни адвокатов, по сути, все дежурили и ночевали у входа в госпиталь. После того, как представители грузинского омбудсмена [Нино Ломджария] попали к Саакашвили, стало известно, что его насильно хотели перевести в тюрьму. Его повалили [на пол], он потерял сознание, было примерно шесть представителей тюремной службы Грузии. После этого никто не знал, что происходит. Врачи, назначенные государством [Грузией], подписали выписку с фразой, что он как будто бы выздоровел и все хорошо", – рассказала она.

Ясько отметила, что данное заключение врачей – абсурд в связи с тем, что во время ее последней встречи с Саакашвили ему было трудно пройти несколько шагов без потери координации, состояние его здоровья очень плохое и не улучшается.

28 декабря, в 11 утра по грузинскому времени (9 утра по Киеву), к Саакашвили пустили одного адвоката, который после встречи с политиком заявил, что к тому применялись пытки, его насильно хотели вывезти. Параллельно министр юстиции Грузии [Рати Брегадзе] заявила, что лечение закончилось и Саакашвили решили перевести в тюрьму, продолжила Ясько.

"Сейчас очень важно добиваться перевода Саакашвили за границу на лечение. Его не просто не спасут в Грузии, а еще больше угробят, до этого осталось полшага. Те, кто это делают, заинтересованы в том, чтобы уничтожить его физически", – добавила она.