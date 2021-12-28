В МИД Украины призвали Грузию не допускать действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья Саакашвили

В МИД Украины призвали Грузию позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования Фото: EPA

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном 28 декабря на сайте внешнеполитического ведомства.

"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что украинские дипломаты в Грузии "продолжают держать ситуацию на особом контроле", а также "поддерживают постоянный диалог" с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.

"Консул посольства Украины в Грузии завтра будет допущен к Михаилу Саакашвили", – добавили в МИД.

В украинском ведомстве также призвали грузинскую сторону "позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования".

"Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", – подытожили в МИД.