В МИД Украины призвали Грузию не допускать действий, которые могут быть опасны для жизни и здоровья Саакашвили

Об этом говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном 28 декабря на сайте внешнеполитического ведомства.
"Адвокаты не были поставлены в известность о соответствующем решении пенитенциарной службы Грузии. Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет это делать. Ему нужна дальнейшая реабилитация. Призываем власти Грузии относиться к гражданину Украины с уважением и не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью", – отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что украинские дипломаты в Грузии "продолжают держать ситуацию на особом контроле", а также "поддерживают постоянный диалог" с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.
"Консул посольства Украины в Грузии завтра будет допущен к Михаилу Саакашвили", – добавили в МИД.
В украинском ведомстве также призвали грузинскую сторону "позволить украинским врачам посетить Саакашвили с целью его обследования".
"Продолжаем работать над его возвращением в Украину по гуманитарным соображениям для лечения и реабилитации. Необходимость такого шага очевидна", – подытожили в МИД.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе говорил журналистам 19 ноября, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.
12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.
27 декабря к Саакашвили не пустили врачей, перед этим в визите отказали его матери Гиули Аласании и оппозиционному политику Армазу Ахвледиани.
В тот же день возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика хотели перевести обратно в тюрьму. Она подчеркнула, что он очень слаб, не может стоять на ногах, и когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, потерял сознание в палате.
В пенитенциарной службе Грузии сообщили 28 декабря, что временно отложили перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму. В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено. Отмечается, что Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму, после чего на эмоциональном фоне у него возникли перепады давления.