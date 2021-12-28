Перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму отложили – пенитенциарная служба Грузии

"Осужденный Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале", – говорится в сообщении.

В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено.

"В связи с большим интересом общественности сообщаем, что 27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем Специальная служба исполнения наказаний временно отложила предусмотренный законом перевод", – говорится в заявлении.

27 декабря возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика хотели перевести обратно в тюрьму. Она подчеркнула, что он очень слаб, не может стоять на ногах, и когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, потерял сознание в палате.