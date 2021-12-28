ГОРДОН
 
 
МИР

Перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму отложили – пенитенциарная служба Грузии

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Саакашвили возникли перепады давления, сообщили в пенитенциарной службе Грузии
У Саакашвили возникли перепады давления, сообщили в пенитенциарной службе Грузии
Фото: EPA

Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, которого планировали перевести в тюрьму, временно останется в военном госпитале в Гори. Об этом заявила пенитенциарная служба Грузии в Facebook.

"Осужденный Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале", – говорится в сообщении. 

В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено.

"В связи с большим интересом общественности сообщаем, что 27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем Специальная служба исполнения наказаний временно отложила предусмотренный законом перевод", – говорится в заявлении. 

https://www.facebook.com/moc.gov.ge/posts/4673759319366729

27 декабря возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика хотели перевести обратно в тюрьму. Она подчеркнула, что он очень слаб, не может стоять на ногах, и когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, потерял сознание в палате.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней. 

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе еще тогда заявлял журналистам, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, лечение, госпиталь, задержание Саакашвили в Грузии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе
  "Есть вещи, которые мужчины хотят с нами делать, а для нас это больно". Полякова откровенно рассказала о своих табу в сексе
  Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!"
  Поплавский в канун Нового года заверил украинцев: "Щастя є!" Актуально
"Для привлечения мужчин", "Огненная кошечка". Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами
"Для привлечения мужчин", "Огненная кошечка". Трегубова снялась в прозрачном боди с узкими трусами
"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой
"Фото запредельное". Бадоева в платье-комбинации с огромным декольте наклонилась перед камерой
"Подарок моему музыканту". Брежнева показала редкое селфи с Константином Меладзе
"Подарок моему музыканту". Брежнева показала редкое селфи с Константином Меладзе
"Сегодня можно все". Экс-возлюбленная Богдана показала тело в полностью прозрачном лифчике и трусах
"Сегодня можно все". Экс-возлюбленная Богдана показала тело в полностью прозрачном лифчике и трусах
Ургант впервые высказался о хамском поведении блогера Блиновской, которая требовала от него с Собчак "пососаться"
Ургант впервые высказался о хамском поведении блогера Блиновской, которая требовала от него с Собчак "пососаться"
"Пришлось затащить свою задницу сюда". 46-летняя Лонгория в лосинах показала тренировку с приседаниями и растяжкой
"Пришлось затащить свою задницу сюда". 46-летняя Лонгория в лосинах показала тренировку с приседаниями и растяжкой
Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве
Тина Кароль ответила на вопрос о своем втором замужестве
"Сисястые тети", "Кошечки". Семенович и Бьянка засветили свои груди в общем ролике
"Сисястые тети", "Кошечки". Семенович и Бьянка засветили свои груди в общем ролике
Дита фон Тиз показала, как выглядит вблизи без яркого сценического макияжа
Дита фон Тиз показала, как выглядит вблизи без яркого сценического макияжа
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца
"Да, что с людьми время делает", "Уже в кадр не влезает". 45-летний Пикалов из "Квартал 95" снялся в костюме розового зайца
Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок
Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала голые ноги и лобок
"Боже, это безумие". 35-летний рэпер Дрейк на Рождество раздал поклонникам пачки денег. Видео
"Боже, это безумие". 35-летний рэпер Дрейк на Рождество раздал поклонникам пачки денег. Видео
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку
"Хорошие сиськи". Рианна показала голую грудь и эротично оттопырила пятую точку
  "Я люблю гостей, но это не означает, что можно прийти в мой дом и насрать в прихожей". Ефросинина резко высказалась о своих хейтерах
  "Я люблю гостей, но это не означает, что можно прийти в мой дом и насрать в прихожей". Ефросинина резко высказалась о своих хейтерах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (81441)
2
"Красивая грудь", "Ты чего такие фоточки от всех прятала?" Звезда ситкома "Танька і Володька" позировала в наряде-бюстье (66347)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (63723)
4
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (55910)
5
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (41190)
6
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (39184)
7
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (38919)
8
"Классная и красивая", "Надя – супер". Мейхер показала свое новое фото практически без макияжа (36154)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS