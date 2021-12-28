Перевод Саакашвили из госпиталя в Руставскую тюрьму отложили – пенитенциарная служба Грузии

"Осужденный Михаил Саакашвили временно остается в Горийском военном госпитале", – говорится в сообщении.
В службе подчеркнули, что решение о переводе политика в Руставскую тюрьму было принято на основании заключения медицинского персонала, согласно которому лечение Саакашвили завершено.
"В связи с большим интересом общественности сообщаем, что 27 декабря, после завершения лечения в военном госпитале, Саакашвили не подчинился требованию сотрудников пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму. На эмоциональном фоне у него возникли перепады давления, в связи с чем Специальная служба исполнения наказаний временно отложила предусмотренный законом перевод", – говорится в заявлении.
27 декабря возлюбленная Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько сообщила, что политика хотели перевести обратно в тюрьму. Она подчеркнула, что он очень слаб, не может стоять на ногах, и когда сотрудники пенитенциарной службы сообщили ему о переводе, потерял сознание в палате.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе еще тогда заявлял журналистам, что сразу после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави.