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Саакашвили из-за состояния здоровья не смог присутствовать на судебном заседании – адвокат

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В заключении Саакашвили голодал 50 дней
В заключении Саакашвили голодал 50 дней
Фото: ЕРА

Находящийся под арестом в Грузии экс-президент этой страны, глава Исполкома реформ в Украине Михаил Саакашвили из-за состояния здоровья не смог сегодня присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом 22 декабря заявил адвокат политика Бека Басилая, сообщает "Грузия Online".

Будет ли Саакашвили присутствовать на следующих судебных заседаниях, пока неизвестно.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили не позволяет ему присутствовать на сегодняшнем судебном процессе и обратиться к обществу. Мы видели на предыдущих процессах, с какими пространными речами он обращался к обществу. Что касается следующих процессов, естественно, в приоритете должно быть его состояние здоровья, поскольку необходимо, чтобы шла здоровая реабилитация", – подчеркнул Басилая.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуется ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, голодовка
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