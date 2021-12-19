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"Поправится ли он, это вопрос". Адвокат рассказал о состоянии Саакашвили

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В 2004 2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии
Фото: EPA

Состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили плохое. Об этом 19 декабря в эфире телеканала "Украина 24" рассказал адвокат политика Бека Басилая.

По словам защитника Саакашвили, работают три консилиума – государственный, с участием омбудсмена Грузии и от клиники "Эмпатия".

"Вчера в "Эмпатии", а у них очень хорошая репутация, заявили, что психологическое состояние Саакашвили после пыток и голодовки, после нарушения его прав очень плохое. Поправится ли он, это вопрос", – подчеркнул Басилая.

Он добавил, что власти не хотят признавать нарушения прав экс-президента.

"Это цинизм, потому что сам государственный инспектор сделал заявление и оштрафовал министра юстиции за нарушение прав Михаила Саакашвили. Мне стыдно говорить как юристу, который работает в этой системе, но судьи даже не могут решить по поводу права Саакашвили делать телефонные звонки. А такие серьезные вопросы, как его психологическое состояние и освобождение на этом основании, – они вообще не могут это решать", – отметил адвокат.

12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

"Мы называем это нейрореабилитацией и психоневрологической реабилитацией, возможностей которой в Грузии мы не нашли", – сказал врач.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, омбудсмен, задержание Саакашвили в Грузии
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