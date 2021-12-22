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Зеленский рассказал о письмах Саакашвили и просьбах к властям Грузии

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Зеленский (на фото) рассказал о письмах от Саакашвили
Зеленский (на фото) рассказал о письмах от Саакашвили
Фото: president.gov.ua

21 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что общается с находящимся под арестом в Грузии экс-президентом этой страны, главой Исполкома реформ в Украине Михаилом Саакашвили. Об этом он сообщил в рамках проходящей в Ивано-Франковской области конференции послов Украины, проинформировал УНИАН.

"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством Грузии в отношении господина Саакашвили", – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что к нему обращались, чтобы "вторая половина или мать" Саакашвили могли попасть к арестованному политику.

"Я звонил, просил, говорю честно. Они нам не отказали", – цитирует Зеленского "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что не ко всем его просьбам прислушиваются в Тбилиси. 

"Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс [лечения Саакашвили]. С этим пока задержка", – объяснил он.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.

Теги: Грузия, медицина, Михаил Саакашвили, Владимир Зеленский, врачи, мать, письмо
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