Зеленский рассказал о письмах Саакашвили и просьбах к властям Грузии

"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством Грузии в отношении господина Саакашвили", – сказал Зеленский.
Глава государства рассказал, что к нему обращались, чтобы "вторая половина или мать" Саакашвили могли попасть к арестованному политику.
"Я звонил, просил, говорю честно. Они нам не отказали", – цитирует Зеленского "Европейская правда".
Президент подчеркнул, что не ко всем его просьбам прислушиваются в Тбилиси.
"Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс [лечения Саакашвили]. С этим пока задержка", – объяснил он.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
12 декабря невролог центра "Эмпатия" Отар Тоидзе заявил, что Саакашвили нужна реабилитация за рубежом.