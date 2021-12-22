Зеленский рассказал о письмах Саакашвили и просьбах к властям Грузии

Зеленский (на фото) рассказал о письмах от Саакашвили Фото: president.gov.ua

"Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством Грузии в отношении господина Саакашвили", – сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что к нему обращались, чтобы "вторая половина или мать" Саакашвили могли попасть к арестованному политику.

"Я звонил, просил, говорю честно. Они нам не отказали", – цитирует Зеленского "Европейская правда".

Президент подчеркнул, что не ко всем его просьбам прислушиваются в Тбилиси.

"Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс [лечения Саакашвили]. С этим пока задержка", – объяснил он.