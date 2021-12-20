В Германии арестовали экс-главу Генштаба Грузии времен Саакашвили

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он проживал в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

По данным издания "Новости-Грузия", в Германии учится сын Каландадзе. Экс-глава Генштаба часто посещал его и бывал в разных странах Европы, однако у правоохранителей никогда не возникало вопросов к нему.

Прокуратура Грузии планирует обратиться к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Каландадзе на родину. В Грузии ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.