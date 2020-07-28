Мерабишвили: Со своим младшим сыном я познакомился после того, как на свободу вышел

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что со своим младшим сыном познакомился после того, как вышел из тюрьмы.

"Я очень много потерял, потому что я со своим младшим сыном познакомился сейчас, после того как на свободу вышел. Потому что когда меня арестовали, ему было три года, а сейчас ему десять. Конечно, он меня по телевидению узнавал, потому что там меня часто показывали. А я с ним познакомился как с личностью, когда вот недавно вышел. Я очень горжусь им: очень хороший человек, очень умный, очень образованный. Я очень рад, что он владеет английским, наверное, лучше, чем грузинским. Он совершенно другой человек, совершенно другой менталитет", – подчеркнул Мерабишвили.

Мерабишвили: Почти семь лет я просидел в одиночной камере. Генпрокурор предложил, чтобы я выступил против себя и Саакашвили. И они сразу меня отпустят. Читайте полную версию интервью

Мерабишвили был главой МВД Грузии с 18 декабря 2004 года по 4 июля 2012 года, когда его назначили главой правительства. С должности премьер-министра Грузии Мерабишвили ушел 25 октября 2012 года.

Он был задержан 21 мая 2013 года. Его обвиняли в превышении служебных полномочий по делу о разгоне акции протеста 26 мая 2011 года, в присвоении чужого имущества и растрате средств МВД Грузии, в фальсификации расследования дела об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенном в 2006 году, в подкупе избирателей и избиении грузинского депутата Валерия Гелашвили.



В 2014 году суд признал Мерабишвили виновным во всех делах и приговорил к шести годам и девяти месяцам заключения.

20 февраля 2020 года он вышел из тюрьмы и пообещал смену власти в Грузии.

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