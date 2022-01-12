Ясько: Саакашвили после возвращения в тюрьму почти две недели не видел ни близких, ни врачей

На сегодня информации о состоянии здоровья Саакашвили нет, отметила Ясько Фото: Ліза Ясько / Facebook

"Саакашвили был практически изолирован, и только сегодня украинский консул смогла посетить его. По состоянию на сегодняшний день его личный врач до сих пор не смог к нему попасть. Разрешения на посещение родственников с 1-го по 10 января не давали и даже не отвечали на них", – сообщила она.

Ясько отметила, что на сегодня нет информации о состоянии здоровья Саакашвили.

"За последнюю неделю Украина направила две ноты, в которых было четко указано о просьбе допустить украинских врачей к Саакашвили, ответа на них нет. Поэтому ситуация не очень хорошая, информационная изоляция – это очень страшно", – добавила нардеп.