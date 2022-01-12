Ясько: Саакашвили после возвращения в тюрьму почти две недели не видел ни близких, ни врачей

"Саакашвили был практически изолирован, и только сегодня украинский консул смогла посетить его. По состоянию на сегодняшний день его личный врач до сих пор не смог к нему попасть. Разрешения на посещение родственников с 1-го по 10 января не давали и даже не отвечали на них", – сообщила она.
Ясько отметила, что на сегодня нет информации о состоянии здоровья Саакашвили.
"За последнюю неделю Украина направила две ноты, в которых было четко указано о просьбе допустить украинских врачей к Саакашвили, ответа на них нет. Поэтому ситуация не очень хорошая, информационная изоляция – это очень страшно", – добавила нардеп.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави. Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.
12 января Саакашвили заявил, что посетит следующее судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы.