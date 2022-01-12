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Ясько: Саакашвили после возвращения в тюрьму почти две недели не видел ни близких, ни врачей

На сегодня информации о состоянии здоровья Саакашвили нет, отметила Ясько
На сегодня информации о состоянии здоровья Саакашвили нет, отметила Ясько
Фото: Ліза Ясько / Facebook

К третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, которого 30 декабря 2021 года насильно перевезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави, почти две недели не пускали медиков и родственников. Об этом 12 января заявила в Facebook его возлюбленная, депутат Верховной Рады Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

"Саакашвили был практически изолирован, и только сегодня украинский консул смогла посетить его. По состоянию на сегодняшний день его личный врач до сих пор не смог к нему попасть. Разрешения на посещение родственников с 1-го по 10 января не давали и даже не отвечали на них", – сообщила она.

Ясько отметила, что на сегодня нет информации о состоянии здоровья Саакашвили.

"За последнюю неделю Украина направила две ноты, в которых было четко указано о просьбе допустить украинских врачей к Саакашвили, ответа на них нет. Поэтому ситуация не очень хорошая, информационная изоляция – это очень страшно", – добавила нардеп.

https://www.facebook.com/lisayasko.ukraine/videos/265433205685495/

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави. Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.

12 января Саакашвили заявил, что посетит следующее судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы. 

Теги: Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, врачи, Елизавета Ясько
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