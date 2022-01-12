Саакашвили заявил, что посетит следующее судебное заседание

Судебное заседание начнется завтра в 15.00 по киевскому времени Фото: ЕРА

"Завтра я пойду в суд и скажу то, что хочу сказать. Увидимся 13-го числа в 13.00", – написал Саакашвили.

Судебное заседание начнется в 15.00 по киевскому времени.

Из-за состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.