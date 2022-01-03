Адвокаты Саакашвили заявили, что он может прибегнуть к крайним формам протеста

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави Фото: EPA

По словам адвоката Беки Басилаи, группе независимых врачей не разрешают посетить Саакашвили. Защитник также рассказал, что во время его встреч с экс-президентом не соблюдается конфиденциальность.

"Все контролируется, что является нарушением права защиты", – подчеркнул Басилая.

Адвокат Шота Тутберидзе заявил, что действия грузинских властей могут привести к ухудшению состояния здоровья Саакашвили.

"Если эти проблемы не будут решены до 6 января и пенитенциарная служба с полным пренебрежением закона продолжит нарушать права политзаключенного, то он прибегнет к крайним формам протеста. В какой именно форме, на данном этапе уточнить не могу", – сказал Тутберидзе.