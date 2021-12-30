Денисова о переводе Саакашвили из госпиталя в тюрьму: Это пытки и способ лишения гражданина Украины права на жизнь

Денисова: Поражает цинизм, как это было сделано Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Такие действия грузинских властей расцениваю как пытки и способ лишения гражданина Украины Михаила Саакашвили права на жизнь, что является нарушением статей 6, 7, 9, 14, 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, ратифицированного Грузией в 2002 году", – отметила омбудсмен.

По ее словам, Саакашвили так и не предоставили медпомощь в полном объеме.

"Поражает цинизм, как это было сделано. Больного Михаила против его воли вывезли ночью без предупреждения адвокатов. Состояние его здоровья критическое и вызывает беспокойство: после трех гипертонических кризов он чувствует себя крайне тяжело, несколько дней до этого не поднимался с постели. В полном объеме нужной медицинской помощи ему так и не было предоставлено", – подчеркнула Денисова.

Она призвала иностранные государства и международные организации осудить действия должностных лиц Грузии, причастных к переводу Саакашвили обратно в тюрьму.