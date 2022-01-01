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Саакашвили сейчас весит меньше, чем сразу после прекращения голодовки – адвокат

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Саакашвили ограничили коммуникацию и его защитникам не позволяют обмениваться с ним письмами, заявил адвокат
Саакашвили ограничили коммуникацию и его защитникам не позволяют обмениваться с ним письмами, заявил адвокат
Фото: EPA

Третий президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, которого вернули из госпиталя в тюрьму в Грузии, находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу. Об этом заявил адвокат политика Шота Тутберидзе, сообщило 31 декабря 2021 года издание "Грузия Online".

Он подчеркнул, что Саакашвили не закончил реабилитационный курс, и сейчас его вес даже меньше, чем был после выхода из голодовки. 

"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", – утверждает защитник.

Адвокат заявил также, что заключенному политику ограничили коммуникацию: адвокатам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного. Кроме того, к политику не пускают его личного врача. 

Несмотря на сложности, добавил Тутберидзе, экс-президент "сохраняет боеспособность и намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, адвокат, задержание Саакашвили в Грузии
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