Саакашвили сейчас весит меньше, чем сразу после прекращения голодовки – адвокат

Саакашвили ограничили коммуникацию и его защитникам не позволяют обмениваться с ним письмами, заявил адвокат Фото: EPA

Он подчеркнул, что Саакашвили не закончил реабилитационный курс, и сейчас его вес даже меньше, чем был после выхода из голодовки.

"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", – утверждает защитник.

Адвокат заявил также, что заключенному политику ограничили коммуникацию: адвокатам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного. Кроме того, к политику не пускают его личного врача.

Несмотря на сложности, добавил Тутберидзе, экс-президент "сохраняет боеспособность и намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе".