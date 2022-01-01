Саакашвили сейчас весит меньше, чем сразу после прекращения голодовки – адвокат

Он подчеркнул, что Саакашвили не закончил реабилитационный курс, и сейчас его вес даже меньше, чем был после выхода из голодовки.
"Состояние здоровья, естественно, в этих условиях не улучшится и остается по-прежнему тяжелым. Он практически не может принимать пищу, курс его лечения не завершен. Также сложны его медицинские показатели во всех аспектах", – утверждает защитник.
Адвокат заявил также, что заключенному политику ограничили коммуникацию: адвокатам не позволяют обмениваться с ним письмами, что является ограничением прав осужденного. Кроме того, к политику не пускают его личного врача.
Несмотря на сложности, добавил Тутберидзе, экс-президент "сохраняет боеспособность и намерен бороться до тех пор, пока грузинский народ не победит в этой борьбе".
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.