Саакашвили впервые сообщил, что у него есть маленькая дочь, и показал ее фото

"В этом году первый год, когда на экране телевизора со сцены выступит самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис-Мария Саакашвили. Моя любимая девочка и младшая дочь", – написал он.

Саакашвили считает, что следующий год станет годом перемен, а чувствует он себя физически слабым, но "морально мужественным".

"Борьба за свободу Родины и достойное будущее нашего народа продолжается! Однако сегодня хочется отложить все на грядущей год", – добавил он.

Саакашвили не называет имя матери своей дочери, однако, по данным "Интерфакса", это грузинская певица Софо Нижарадзе, которая живет в США и в июне 2020 года родила от политика дочь, которую назвали Элис-Мария.