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Саакашвили впервые сообщил, что у него есть маленькая дочь, и показал ее фото

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Мама младшей дочери Саакашвили певица Софо Нижарадзе
Мама младшей дочери Саакашвили – певица Софо Нижарадзе
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 31 декабря сообщил в Facebook, что у него есть маленькая дочь, которую зовут Элис-Мария Саакашвили.

"В этом году первый год, когда на экране телевизора со сцены выступит самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис-Мария Саакашвили. Моя любимая девочка и младшая дочь", – написал он.

Саакашвили считает, что следующий год станет годом перемен, а чувствует он себя физически слабым, но "морально мужественным".

"Борьба за свободу Родины и достойное будущее нашего народа продолжается! Однако сегодня хочется отложить все на грядущей год", – добавил он.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/458367392325530

Саакашвили не называет имя матери своей дочери, однако, по данным "Интерфакса", это грузинская певица Софо Нижарадзе, которая живет в США и в июне 2020 года родила от политика дочь, которую назвали Элис-Мария.

Контекст:

Саакашвили в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Саакашвили женат на Сандре Элисабет Рулофс с 1993 года. У пары двое детей. В июне 2021 года он показал фото со своей матерью Гиули Аласанией и сыновьями Эдуардом и Николозом Саакашвили. 

Сейчас у политика отношения с народным депутатом от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько. Публично об этих отношениях стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой"

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением". 

Ясько рассказала также, что знакома со старшим сыном Михаила Саакашвили, его мамой и дядей, для его семьи их отношения не были секретом.

Теги: США, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, дети, семья, ребенок, мама
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