В Грузии сторонники оппозиции прекратили массовую голодовку по просьбе Саакашвили

Издание отмечает, что с 21 декабря до 200 сторонников Саакашвили проводили голодовку в его поддержку у центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь.

Прервать голодовку они согласились в ответ на угрозу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, присоединиться к акции.

"Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы", – заявил Мелия.

Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, в чем будет заключаться этот этап, но подчеркнул, что борьба будет "многообразной и ненасильственной".