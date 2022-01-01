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В Грузии сторонники оппозиции прекратили массовую голодовку по просьбе Саакашвили

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Сторонники "Единого национального движения" проводили голодовку под офисом партии
Сторонники "Единого национального движения" проводили голодовку под офисом партии
Фото: radiotavisupleba.ge

В Грузии сторонники бывшего президента страны Михаила Саакашвили прекратили голодовку после его просьбы. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, пишет "Новости-Грузия".

Издание отмечает, что с 21 декабря до 200 сторонников Саакашвили проводили голодовку в его поддержку у центрального офиса ЕНД в Тбилиси. Периодически протестующим приходилось оказывать медицинскую помощь.

Прервать голодовку они согласились в ответ на угрозу Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, присоединиться к акции.

"Михаил Саакашвили переживает за состояние здоровья каждого голодающего и заявил, что сам будет вынужден возобновить голодовку, чего мы не имеем права допустить, так как голодовка Саакашвили может привести к фатальному исходу. Мы приняли решение перейти на следующий этап борьбы", – заявил Мелия.

Лидер основанной Саакашвили партии не уточнил, в чем будет заключаться этот этап, но подчеркнул, что борьба будет "многообразной и ненасильственной".

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине. 

1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Теги: протесты, Михаил Саакашвили, голодовка, Единое национальное движение, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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