"Симптомы ухудшились". Мать Саакашвили просит допустить к нему в тюрьму зарубежных врачей

"У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они усилились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме", – сказала Аласания.
Она подчеркнула, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании и проведении магнитно-резонансной томографии.
"Есть врачи. Приехал невролог. Мой сын был очень доволен общением с ним. Он также добавил лекарства. Он сказал то же самое – нужно обследование. Моя просьба остается – пустить врачей и не только наших врачей. Мы собирались привезти врачей из-за границы, и у нас должна быть возможность это сделать", – сказала мать политика.
В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.
1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.
19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.
Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.
30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.
Адвокат Шота Тутберидзе 1 января рассказал, что Саакашвили находится в тяжелом состоянии, он не может сам принимать пищу.