"Симптомы ухудшились". Мать Саакашвили просит допустить к нему в тюрьму зарубежных врачей

У Саакашвили проблемы со сном, головная боль, тремор, отечность рук и ног, рассказала его мать Фото: EPA

"У него все те же симптомы, которые были и раньше, однако они усилились. Головная боль, проблемы со сном, тремор, отечность рук и ног – все это у него есть, однако в еще более тяжелой форме", – сказала Аласания.

Она подчеркнула, что Саакашвили нуждается в медицинском обследовании и проведении магнитно-резонансной томографии.

"Есть врачи. Приехал невролог. Мой сын был очень доволен общением с ним. Он также добавил лекарства. Он сказал то же самое – нужно обследование. Моя просьба остается – пустить врачей и не только наших врачей. Мы собирались привезти врачей из-за границы, и у нас должна быть возможность это сделать", – сказала мать политика.