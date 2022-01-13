Саакашвили: Либо в Грузии будут внеочередные выборы, либо ее больше не будет

Саакашвили: Я могу ввезти в Грузию $10 млрд. А это означает не их "блефовое" трудоустройство, а настоящее трудоустройство Фото: EPA

По словам политика, он приехал в Грузию для борьбы с несправедливостью мирным путем.

"Я могу ввезти в Грузию $10 млрд. А это означает не их "блефовое" трудоустройство, а настоящее трудоустройство минимум с 1000-долларовой зарплатой, чтобы ни одному грузину не приходилось отправляться за рубеж, "таксовать" в Польше за €800 – €400 отправлять домой и €400 оставлять себе – и так далее. Мы сделаем это, как только будут внеочередные выборы и новые власти. Либо будут внеочередные выборы, либо те, кто хочет ждать три года, должны смириться с тем, что Грузии больше не будет. Поэтому давайте не будем обманывать себя, друзья! Наш единственный путь – и ради чего я приехал в Грузию – это протест везде и выступления против несправедливости. Мирные, но везде очень масштабные", – заявил Саакашвили.

13 января в Тбилисском городском суде проходит заседание по делу о незаконном пересечении Саакашвили государственной границы. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили не смог присутствовать на судебном заседании 22 декабря прошлого года.