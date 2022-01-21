Страны Балтии передадут Украине Javelin и ПЗРК Stinger на фоне возможного вторжения РФ

Главы минобороны Эстонии, Литвы и Латвии выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне угроз со стороны РФ Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Facebook

Текст заявления опубликованном на сайтах минобороны Литвы, Латвии и Эстонии.

"Литва, Латвия и Эстония в один голос выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии – страны Балтии будут продолжать поддерживать Украину не только дипломатическими и политическими средствами, но и путем укрепления собственной обороноспособности Украины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Латвия также отправит индивидуальное снаряжение и сухпайки.

В минобороны Литвы подчеркнули, что передача Украине оружия американского производства одобрена правительством США.

Эта поддержка "укрепит обороноспособность Украины", добавили в оборонном ведомстве Литвы.

"Искренне надеемся, что Украине не придется использовать это переданное вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", – заявил Анушаускас.

Politico со ссылкой на источник в администрации США написало 19 января, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства. По словам источника издания, в ближайшие дни администрация США также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 декабря 2021 года Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал Пабрикс.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания 17 января начала поставки Украине легкого противотанкового оружия. По информации Sky News, в Украину также прибыли 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Соединенного Королевства для подготовки украинских военнослужащих.