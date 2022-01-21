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Страны Балтии передадут Украине Javelin и ПЗРК Stinger на фоне возможного вторжения РФ

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Главы минобороны Эстонии, Литвы и Латвии выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне угроз со стороны РФ
Главы минобороны Эстонии, Литвы и Латвии выступили с заявлением в поддержку Украины на фоне угроз со стороны РФ  
Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Facebook

Из-за "растущего военного давления" России на Украину и вокруг нее страны Балтии предоставят Киеву дополнительную оборонную помощь. Об этом говорится в совместном заявлении, с которым 21 января выступили министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас, министр обороны Латвии Артис Пабрикс и министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

Текст заявления опубликованном на сайтах минобороны Литвы, Латвии и Эстонии.

"Литва, Латвия и Эстония в один голос выступают за суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии – страны Балтии будут продолжать поддерживать Украину не только дипломатическими и политическими средствами, но и путем укрепления собственной обороноспособности Украины", – говорится в заявлении.

Отмечается, что Литва и Латвия поставят Украине переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, а Эстония – противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Латвия также отправит индивидуальное снаряжение и сухпайки.

В минобороны Литвы подчеркнули, что передача Украине оружия американского производства одобрена правительством США.

Эта поддержка "укрепит обороноспособность Украины", добавили в оборонном ведомстве Литвы.

"Искренне надеемся, что Украине не придется использовать это переданное вооружение. Страны Балтии призывают Россию прекратить свое агрессивное и безответственное поведение", – заявил Анушаускас.

Politico со ссылкой на источник в администрации США написало 19 января, что Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства. По словам источника издания, в ближайшие дни администрация США также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 декабря 2021 года Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал Пабрикс.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания 17 января начала поставки Украине легкого противотанкового оружия. По информации Sky News, в Украину также прибыли 30 бойцов Армейской бригады специальных операций Соединенного Королевства для подготовки украинских военнослужащих.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, Украина, Латвия, оружие, Эстония, Литва, агрессия, страны Балтии, нападение, угрозы, вторжение, ПЗРК, Javelin, ракеты, суверенитет, войска, давление, Артис Пабрикс, Арвидас Анушаускас, Калле Лаанет
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