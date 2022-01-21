Великобритания отправила в Украину 30 бойцов спецназа и 2000 единиц противотанкового оружия – СМИ

В ответ на возрастающую угрозу со стороны России, Великобритания начала поставлять в Украину легкое противотанковое оружие, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес Фото: pexels.com

Также указывается, что, кроме бойцов спецназа, Великобритания в течение этой недели отправила в Украину 2 тыс. противотанковых ракетных установок. Британские рейнджеры будут обучать украинских военных пользоваться оружием, которое Лондон предоставил Вооруженным силам Украины для противостояния российской агрессии.

По данным Sky News, "не разглашаемую, но заметную поддержку" украинской армии также оказывают британские самолеты-разведчики.

Так, 17-го по 19 января транспортный самолет британских ВВС совершил несколько рейсов между Украиной и Великобританией. Об этом в Twitter сообщил журналист издания UK Defense Journal Джордж Эллисон и добавил, что "Соединенное Королевство не имеет намерения позволить Украине пасть".