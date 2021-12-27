Великобритания отнесла Россию к враждебным государствам

Хайндс добавил, что четвертая враждебная страна в поле зрения Великобритании – это Северная Корея Фото: EPA

По его словам, эти страны обладают большим человеческим потенциалом, имеют широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы в любом масштабе.

Министр отметил, что эти государства проводят информационные спецоперации и могут действовать различными способами.

Хайндс перечислил эти страны, чтобы подчеркнуть необходимость обновить британское законодательство об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века, отмечает The Telegraph.

Также он добавил, что четвертая враждебная страна в поле зрения Великобритании – это Северная Корея.