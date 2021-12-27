Великобритания отнесла Россию к враждебным государствам

По его словам, эти страны обладают большим человеческим потенциалом, имеют широкое присутствие в киберпространстве и могут развертывать силы в любом масштабе.
Министр отметил, что эти государства проводят информационные спецоперации и могут действовать различными способами.
Хайндс перечислил эти страны, чтобы подчеркнуть необходимость обновить британское законодательство об иностранных шпионах, которое в некоторых частях не менялось более века, отмечает The Telegraph.
Также он добавил, что четвертая враждебная страна в поле зрения Великобритании – это Северная Корея.
С 2019 года правительство Великобритании принимает меры, направленные на противодействие иностранному шпионажу, а также росту влияния России и Китая.
В марте этого года премьер-министр Борис Джонсон представил новую оборонную и внешнеполитическую стратегию Великобритании, в которой отмечалось, что в евроатлантическом пространстве наибольшая угроза безопасности исходит от России.