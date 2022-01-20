США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии – СМИ

В ближайшие дни администрация США начнет поставки в Украину противотанковых ракет и боеприпасов, написало Politico Фото: depositphotos.com

Сообщается, что запросы из стран Балтии были получены в последние несколько недель, и последний из трех был одобрен 19 января.

Одобрение поступило после того, как в Вашингтоне усилили предупреждения о возможном вторжении РФ в Украину.

Отмечается, что в соответствии с правилами экспортного контроля три страны должны были получить разрешение Госдепартамента США, прежде чем передавать свое оружие Украине.

В то же время собеседник Politico не назвал конкретное оружие, которое было одобрено для передачи.

По словам источника издания, в ближайшие дни администрация США также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал министр обороны страны Артис Пабрикс.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.