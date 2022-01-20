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США одобрили передачу Украине американского оружия странами Балтии – СМИ

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В ближайшие дни администрация США начнет поставки в Украину противотанковых ракет и боеприпасов, написало Politico
В ближайшие дни администрация США начнет поставки в Украину противотанковых ракет и боеприпасов, написало Politico
Фото: depositphotos.com

Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил просьбу трех союзников по НАТО – Эстонии, Литвы и Латвии – о передаче Украине оружия американского производства. Об этом 19 января написало Politico со ссылкой на источник в администрации США.

Сообщается, что запросы из стран Балтии были получены в последние несколько недель, и последний из трех был одобрен 19 января.

Одобрение поступило после того, как в Вашингтоне усилили предупреждения о возможном вторжении РФ в Украину.

Отмечается, что в соответствии с правилами экспортного контроля три страны должны были получить разрешение Госдепартамента США, прежде чем передавать свое оружие Украине.

В то же время собеседник Politico не назвал конкретное оружие, которое было одобрено для передачи.

По словам источника издания, в ближайшие дни администрация США также начнет процесс поставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму $200 млн.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

В начале января в минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ. "Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал министр обороны страны Артис Пабрикс.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу".

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Теги: Россия, США, Украина, Латвия, оружие, Эстония, Литва, Госдепартамент США, вооружение, агрессия, нападение, оборона, боеприпасы, вторжение, войска
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