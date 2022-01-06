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"В случае необходимости поставим и оружие". В минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ

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Мищенко и Пабрикс провели встречу 5 января, отметили в минобороны Латвии
Мищенко и Пабрикс провели встречу 5 января, отметили в минобороны Латвии
Фото: AizsardzībasMin. / Twitter

Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку из-за агрессии со стороны РФ. Об этом 5 января во время встречи с послом Украины в Латвии Александром Мищенко заявил министр обороны страны Артис Пабрикс, сообщила пресс-служба минобороны Латвии.

"Война в Украине продолжается уже более семи лет, и текущие действия России на границе с Украиной вызывают опасения по поводу возможного нового военного нападения, угрожающего суверенитету и территориальной целостности Украины. Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал Пабрикс.

Отмечается, что в ходе встречи Мищенко и Пабрикс также обсудили ультиматум РФ по безопасности в адрес НАТО.

"Путинская Россия делает все возможное, чтобы Украина не сблизилась с Европейским союзом и НАТО", – подчеркнул Мищенко.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержкув случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В ноябре начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу". "Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Латвия, оружие, вооружение, агрессия, нападение, оборона, помощь, вторжение, ультиматум, Минобороны, встреча, посол, Артис Пабрикс
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