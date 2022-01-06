"В случае необходимости поставим и оружие". В минобороны Латвии заявили о поддержке Украины из-за агрессии РФ

"Война в Украине продолжается уже более семи лет, и текущие действия России на границе с Украиной вызывают опасения по поводу возможного нового военного нападения, угрожающего суверенитету и территориальной целостности Украины. Латвия оказывает и будет продолжать оказывать Украине невоенную и военную поддержку... В случае необходимости поставим и оружие", – сказал Пабрикс.

Отмечается, что в ходе встречи Мищенко и Пабрикс также обсудили ультиматум РФ по безопасности в адрес НАТО.

"Путинская Россия делает все возможное, чтобы Украина не сблизилась с Европейским союзом и НАТО", – подчеркнул Мищенко.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.