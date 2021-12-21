Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине – минобороны Литвы

Главы Минобороны Эстонии, Литвы и Латвии назвали наращивание войск РФ попыткой подорвать суверенитет Украины, которая стремится в НАТО Фото: Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija / Facebook

"Эскалация РФ ситуации против Украины требует надлежащего рассмотрения – действия России требуют дополнительных мер по сдерживанию со стороны НАТО", – сказал Анушаускас.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии согласны с тем, что "концентрация российского военного потенциала на границе с Украиной представляет собой особенно опасную попытку России подорвать суверенитет Украины, которая стремится к членству в НАТО", отмечается в сообщении.

"Страны Балтии… решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны", – сказал Анушаускас.

Во вторник главы минобороны стран Балтии подписали совместное заявление, в котором определены общие планы действий в области безопасности и обороны на 2022 год.