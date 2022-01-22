Аваков: Вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас выше, чем в 2014 году

"Бешеная собака путинского режима в любой момент может сорваться с цепи здравого смысла. И тогда у нас очень небольшой выбор: или потомки будут вспоминать нас как тех, которые не смогли совладать с собственными эмоциями и амбициями, не смогли увидеть разницу между жизненно важным и мелочным, тех, кто легкомысленно отнесся к своему месту и роли в истории, или мы останемся в биографии Украины поколением, которое защитило Украину во время тяжелых испытаний. Мы дошли до границы, откуда некуда отступать", – сказал он.

Аваков отметил, что Россия стянула к украинской границе и в оккупированный Крым более 100 тыс. военных.

"В настоящее время у границ Украины размещены 54 батальонно-тактические группы вооруженных сил России. Это более 100 тыс. профессиональных военных. Пять формирований сформированы из личного состава 114-й гвардейской мотострелковой дивизии, шесть – из состава 3-й мотострелецкой дивизии. Это 20-я гвардейская армия Западного военного округа РФ, которая угрожает нам с севера. 17 тактических групп сформированы из состава 8-й мотострелецкой дивизии – это угроза с востока. В Крыму шесть тактических групп и один полк ВДВ в придачу к дивизии Росгвардии. Кроме того, две ракетные бригады "Искандер", оперативно-тактические ракетные комплексы класса земля-земля максимальной дальностью 500 км с возможностью использования ядерной боеголовки и две армии военно-воздушных сил РФ. Непосредственно к нашим границам передислоцировано еще 20 БТГР: семь – на крымском направлении, 13 – на севере", – рассказал он.

По данным экс-главы МВД, "прямо сейчас" в 40 км от границы с Украиной размещены бригада ВДВ и батальон спецназа вооруженных сил Беларуси, которые находятся там якобы для учений. Также туда будут передислоцированы шесть БТРГ Центрального военного округа России. Учения, напомнил Аваков, будут проходить на заброшенном полигоне вблизи Чернобыльской зоны отчуждения.

"По моему мнению, вероятность полномасштабного российского вторжения сейчас даже выше, чем в 2014 году. Я озвучиваю эти цифры не для того, чтобы напугать, а чтобы подготовиться. Пусть Бог и наше единство берегут Украину от войны. Пусть риски, о которых мы говорим, не реализуются, но желаешь мира – готовься к войне. Времени на объединение и концентрацию [сил] мало, но критически важно это время не упустить", – подчеркнул Аваков.